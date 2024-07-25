Враг потерял за сутки еще 1230 человек и 45 артсистем - Генштаб ВСУ
Много уничтоженной техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1230 оккупантов, а также 11 танков, 26 ББМ и 45 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 571 350 (+1230) человек,
- танков - 8313 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 16 039 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 15 804 (+45) ед,
- РСЗО - 1 125 (+0) ед,
- средств ПВО - 904 (+2) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 610 (+66),
- крылатых ракет - 2402 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21358 (+79) ед,
- специальной техники - 2661 (+11).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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Prideman (Lviv)
25.07.2024 в 08:36
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