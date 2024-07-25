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Враг потерял за сутки еще 1230 человек и 45 артсистем - Генштаб ВСУ

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Много уничтоженной техники

Враг потерял за сутки еще 1230 человек и 45 артсистем - Генштаб ВСУ

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1230 оккупантов, а также 11 танков, 26 ББМ и 45 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 571 350 (+1230) человек,
  • танков - 8313 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 039 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 15 804 (+45) ед,
  • РСЗО - 1 125 (+0) ед,
  • средств ПВО - 904 (+2) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 610 (+66),
  • крылатых ракет - 2402 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21358 (+79) ед,
  • специальной техники - 2661 (+11).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Prideman (Lviv)
25.07.2024 в 08:36
Програли Іраку, а не Ірану
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
25.07.2024 в 08:36
Програли Іраку, а не Ірану
Ответить
0
0

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