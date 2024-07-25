ПВО ночью за 25 из 38 шахедов. Три из них заблудились в Румынии

В ночь на 25 июля 2024 года оккупанты применили 38 ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда, Крыма и Приморско-Ахтарска - рф.



Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Под атакой находились объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины.

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Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три "шахеда" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.