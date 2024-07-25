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Украина получит танки Leopard 2 от Дании и Нидерландов этим летом

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Украина получит танки Leopard 2 от Дании и Нидерландов этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина до конца этого лета получит 14 танков Leopard 2A4 от Нидерландов и Дании.

Об этом сообщило министерство обороны Нидерландов.

"Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для защиты украинской армии от российских войск. Нидерланды вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину непрерывно, столько, сколько потребуется. Это крайне важно для защиты Украины и сдерживания агрессии Путина", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Также в министерстве добавили, что танки имеют "большую огневую мощь", обеспечивают хорошую защиту экипажам и являются скоростными.

О передаче этих танков Нидерланды и Дания говорили еще в апреле прошлого года.

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Источник:
defensie.nl
Опубликовал: Александр Бураков
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