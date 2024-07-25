Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко считает, что российские войска через месяц-полтора не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону.

"Тяжело. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора - и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить.

Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает - пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно, если говорить о системных изменениях.

Мы должны понимать, что есть линии обороны, есть непосредственно те фортификации, которые делают бойцы и наши инженерные подразделения самостоятельно. Если будет нормально оборудованная позиция, то шансов на ее выживание гораздо больше. А еще нужны же запасные позиции. Когда мы выгнали врага с Харьковщины (в 2022-м году), полоса обороны нашей бригады была около 70 км. Но мы подвозили материалы, оборудовали, укрепляли позиции.

Нужно развиваться. Если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное, что может быть сейчас - это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов.

И наша задача как военных - иметь боеспособные подразделения, бригады, которые способны эффективно выполнять задачи на фронте, способны оборонять наше государство", - заявил Пивненко в интервью „Укринформу“.