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Пономаренко: Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре. В футболе всякое случается

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Юный форвард заступился за украинских представителей АПЛ

Пономаренко: Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре. В футболе всякое случается

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

18-летний нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко поделился своим мнением относительно критики в адрес хавбека "Арсенала" Александра Зинченко и вингера "Челси" Михаила Мудрика.

- Можете согласиться с критикой, которая звучит в адрес Зинченко и Мудрика? Об Александре говорят, как о защитнике, который плохо обороняется, а Михаила обвиняют в отсутствии стабильности и необходимого уровня игрового интеллекта.

- У меня другое мнение на этот счет. Зинченко и Мудрик уже играют на таком высоком уровне - это очень большое давление. Те, кто их критикуют, они не были в их шкуре. Они этого не чувствуют. В футболе всякое случается: есть взлеты, есть падения.

Возможно, сейчас у них не самый удачный период в карьере, однако я считаю, что это топ-исполнители. Их не зря взяли такие большие клубы, как Челси и Арсенал. Эти команды заплатили немалые средства за этих игроков. Думаю, что у них все будет хорошо, все получится. Повторюсь, Зинченко и Мудрик - это топ-игроки, и несмотря на спад, как говорят, в их карьерах, я верю в них.

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Александр Зинченко Михаил Мудрик Матвей Пономаренко
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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