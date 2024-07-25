В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион, - Зеленский

Сегодня, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", - отметил он.

Читайте также Зеленский: Китай поддерживает территориальную целостность Украины и не будет поставлять оружие России

По его словам, операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

"Я благодарен каждому и каждой, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", - подчеркнул президент.

Отмечается, что задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Зеленский поручил главе МВД представить обществу все детали.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.