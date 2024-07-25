МИД Румынии подтвердил, что на территории страны найдены обломки Шахедов

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на румынской территории обнаружены обломки российских дронов.

Об этом Одобеску сообщила в X (Twitter).

"Россия совершила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия".

Министр добавила, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.

Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

В ночь на 25 июля для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.

СМИ сообщили, что возле румынского села напротив Измаила нашли вероятные обломки "Шахеда".