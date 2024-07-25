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Київстар ТБ будет показывать в Украине чемпионат Польши

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Київстар ТБ будет показывать в Украине чемпионат Польши

фото из свободных источников

Новина українською

Платформа Київстар ТБ с нового сезона будет транслировать чемпионат Польши.

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Соответствующий анонс появился на сайте платформы.

В анонсе отмечается, что матчи Экстраклясы можно будет посмотреть впервые эксклюзивно на территории Украины и с украинскими комментариями.

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Напомним, что чемпионат Польши уже стартовал - 1-й тур уже был сыгран, а 2-й тур стартует завтра, 26 июля.

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Источник:
kyivstar.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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