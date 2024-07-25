Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион занимался футболом в ДЮСШ в Днепре

Осинтеры выяснили, что подозреваемым в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион является 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщает "Телевидение Торонто".

"Из открытых источников известно, что Вячеслав родился 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии №62. Также играл в футбольной команде СДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча. Мы также идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграме. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии", - говорится в сообщении.

В январе 2024 года Зинченко упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

"Стоит заметить, что в видео под названием "Манифест украинского автономного революционного расиста" есть близкие по содержанию фразы, если сравнивать с комментариями, которые оставлял Вячеслав", - добавили в "Телевидении Торонто".

Напомним, что 25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем. Вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

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Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.