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Зверов: Тренер-ноунейм – это риск, на который пошел Буткевич

Общие новости

Журналист высказался о наставнике волков

Зверов: Тренер-ноунейм – это риск, на который пошел Буткевич

polissyafc.com

Новина українською

Спортивный журналист Владимир Зверов проанализировал назначение тренера дебютанта еврокубков.

“Когда была презентация Ашура, говорили в кулуарах, что решение по Шищенко приняли после проигранного полуфинала Кубка Украины. Его судьба была решена раньше времени. Здесь вопрос конкретного анализа президента клуба и его окружения.

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Мне запомнилась фраза на презентации Ашура, что они следили за ним дольше, чем Ашур за "Полесьем". Ситуация с Шищенко не была спонтанным решением Буткевича.

Тренер-ноунейм – риск, на который пошел Буткевич. Если бы этот тренер предназначался не под еврокубки, это бы воспринималось проще. Результат работы Ашура не будет оцениваться исключительно еврокубками, потому что можно быстро вылететь от более опытной команды”, – отметил журналист.

Ранее Имад работал с юношами в "Черноморце" и "Днепре-1".

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Владимир Зверов Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.07.2024 в 04:52
Ставь Буткевич Ковальца! Гони Ашура хитрица!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
26.07.2024 в 04:52
Ставь Буткевич Ковальца! Гони Ашура хитрица!
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 05:19
Старий пєдік жужа - на сайтє іщєт мужа !
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0
1

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