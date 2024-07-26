Зверов: Тренер-ноунейм – это риск, на который пошел Буткевич

Спортивный журналист Владимир Зверов проанализировал назначение тренера дебютанта еврокубков.

“Когда была презентация Ашура, говорили в кулуарах, что решение по Шищенко приняли после проигранного полуфинала Кубка Украины. Его судьба была решена раньше времени. Здесь вопрос конкретного анализа президента клуба и его окружения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мне запомнилась фраза на презентации Ашура, что они следили за ним дольше, чем Ашур за "Полесьем". Ситуация с Шищенко не была спонтанным решением Буткевича.

Тренер-ноунейм – риск, на который пошел Буткевич. Если бы этот тренер предназначался не под еврокубки, это бы воспринималось проще. Результат работы Ашура не будет оцениваться исключительно еврокубками, потому что можно быстро вылететь от более опытной команды”, – отметил журналист.