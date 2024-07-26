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ЗСУ за добу ліквідували 950 окупантів - Генштаб

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ЗСУ за добу ліквідували 950 окупантів - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 950 человек личного состава армии РФ, 7 танков, 11 бронемашин и 36 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 572 300 (+950) человек,
  • танков - 8 320 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 050 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 15 840 (+36) ед,
  • РСЗО - 1 125 (+0) ед,
  • средств ПВО - 904 (+0) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 683 (+73) ед,
  • крылатых ракет - 2 402 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 414 (+56) ед,
  • специальной техники - 2 668 (+7) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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