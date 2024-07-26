ЗСУ за добу ліквідували 950 окупантів - Генштаб
Обновлённая статистика
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 950 человек личного состава армии РФ, 7 танков, 11 бронемашин и 36 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 572 300 (+950) человек,
- танков - 8 320 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16 050 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 15 840 (+36) ед,
- РСЗО - 1 125 (+0) ед,
- средств ПВО - 904 (+0) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 683 (+73) ед,
- крылатых ракет - 2 402 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 414 (+56) ед,
- специальной техники - 2 668 (+7) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛК. Мельник помог Фехервару победить, Шахов, Радченко и Дедечко проигрывают безнадежно
- Всем спасибо, все довольны. Юношеское Евро-2024. Украина - Франция 0:1
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- "Туда их!" Шахтер поздравил Динамо с победой над Партизаном
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн