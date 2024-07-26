Украинская ПВО ночью сбила 20 ударных беспилотников

В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл. - рф. по Донецкой области и ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда - Крым, Курск - рф.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.