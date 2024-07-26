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Украинская ПВО ночью сбила 20 ударных беспилотников

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Украинская ПВО ночью сбила 20 ударных беспилотников

Генштаб

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В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл. - рф. по Донецкой области и ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда - Крым, Курск - рф.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

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Опубликовал: Александр Бураков
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