Украинская ПВО ночью сбила 20 ударных беспилотников
Работали в четырёх областях
Генштаб
В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл. - рф. по Донецкой области и ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда - Крым, Курск - рф.
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.
Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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