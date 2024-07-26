  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных российских активов
В тренде

ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных российских активов

Общие новости

Теперь уже официально

ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных российских активов

фото из свободных источников

Новина українською

Европейский Союз объявил о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - отметила фон дер Ляйен.

В ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.

В июне Еврсооюз согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.

По теме
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью сбила 20 ударных беспилотников
yellow-arrow
ВСУ за сутки ликвидировали 950 оккупантов – Генштаб
yellow-arrow
Неудачный день для украинского футбола, Довбик выбирает новый клуб, а Кривбасс с новым защитником. Главные новости за 25 июля
Украина деньги Евросоюз война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ec.europa.eu
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости