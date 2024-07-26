ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных российских активов

Европейский Союз объявил о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - отметила фон дер Ляйен.

В ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.

В июне Еврсооюз согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.