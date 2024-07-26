ВСУ ночью нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму
Это один из оперативных аэродромов, которые россияне используют для контроля воздушного пространства
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Вооруженные силы Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, который россияне использовали для авиаударов по украинской территории.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Сообщается, что это один из оперативных аэродромов, которые россияне используют для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Сейчас информация о последствиях удара уточняется.
Также в Генштабе отмечают, что аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военных объект РФ.
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