Во Франции масштабный сбой на ж/д в день старта Олимпиады: власти говорят о диверсии

Во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги в день начала Олимпийских игр. Французские власти заявляют о возможной диверсии.

Об этом сообщает BFMTV.

Оператор французской железной дороги SNCF заявил, что ночью 26 июля неизвестные совершили ряд одновременных умышленных повреждений в разных местах. Были повреждены три скоростных ветви - северная, восточная и в направлении Атлантического океана.

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Сбой в работе железной дороги может сорвать планы 800 тысяч пассажиров.

Пассажиры публикуют в сети фото переполненных железнодорожных вокзалов Парижа и других городов, после того как движение поездов было практически приостановлено. Жителей Франции призвали не планировать поездки до 29 июля.

В правительстве Франции заявляют, что не исключают диверсию. Министр транспорта Патрис Вергрит отметил, что начато расследование. По его словам, все указывает на то, что это злонамеренные поджеги.

Глава столичного региона Валери Пекресс назвала сбой "массовой скоординированной атакой".

И.о. премьер-министра Франции Габриэль Атталь назвал повреждения актами диверсии, последствия которых "масштабны и серьезны".

Директор оператора железной дороги SNCF Жан-Пьер Фаранду заявил, что компания задействует все свои возможности для того, чтобы как можно быстрее преодолеть проблему. По его словам, пострадают планы 800 тысяч пассажиров.

Сегодня, 26 июля, во Франции официально стартует Олимпиада-2024. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в Париже.

Украина будет представлена на Олимпиаде. Флагоносцами на церемонии открытия Олимпийских игр избрали теннисистку Элину Светолину и пловца Михаила Романчука.