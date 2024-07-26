Украинский арбитр Балакин будет работать на матче за Суперкубок УЕФА
Украинец назначен четвертым арбитром матча
Фото: dynamomania.com
Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Аталантой", который состоится 14 августа в Варшаве. Он будет четвертым арбитром матча.
Главным арбитром, как уже сообщалось ранее, будет швейцарец Сандро Шерер. Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни.
Арбитр ВАР – немец Бастиан Данкерт. Его ассистентами будут Федайи Сан (Швейцария) и Кристиан Дингерт (Германия).
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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