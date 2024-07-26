Украинский арбитр Балакин будет работать на матче за Суперкубок УЕФА

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Аталантой", который состоится 14 августа в Варшаве. Он будет четвертым арбитром матча.

Главным арбитром, как уже сообщалось ранее, будет швейцарец Сандро Шерер. Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни.

Арбитр ВАР – немец Бастиан Данкерт. Его ассистентами будут Федайи Сан (Швейцария) и Кристиан Дингерт (Германия).