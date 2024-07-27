Шевченко посетил открытие Олимпиады в Париже. ФОТО
Президент УАФ в теме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко посетил церемонию открытия Олимпийских игр 2024, которая состоялась 26 июля в Париже.
Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Олимпийские игры во Франции продолжатся до 11 августа.
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 00:12
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