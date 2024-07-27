Левый Берег и Минай в финале Турнира четырех, а Скрипник подал в отставку. Главные новости за 26 июля
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Минай
Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (серия пенальти 5:4). Деньги не играют в футбол
В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925". Основное время игры закончилось вничью 1:1, а вот в серии пенальти сильнее оказались киевляне, которые и продолжат борьбу за УПЛ.
Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
Об этом он заявил в послематчевом комментарии УПЛ ТВ. Скрипник не пришел на пресс-конференцию после поражения от "Левого Берега". Также не пришли пообщаться с журналистами и его помощники по тренерскому штабу, об этом с места событий сообщила журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева. Игроки "Металлиста 1925" будут просить Скрипника остаться, как пишет ТаТоТаке. По информации источника, решение наставника об отставке руководство клуба еще не приняло.
Полуфинал за место в УПЛ. Эпицентр – Минай 3:3 (серия пенальти 3:5). Удача на стороне закарпатцев
Также состоялся второй полуфинал "финала четырех" за право сыграть в Премьер-лиге 2024/25. В Ровно встречались "Эпицентр" и "Минай". В игровое время команды забили шесть голов, расписав ничью 3:3. Поэтому победителя соперники выясняли в серии пенальти. "Минай" реализовал все свои удары, а у "Эпицентра" был один промах – в стойку пробил Равлик.
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Решающий матч за право играть в УПЛ между "Левым Берегом" и "Минаем" состоится 30 июля в Ровно на стадионе "Авангард". Начало – в 18:00. Трансляция – на УПЛ ТВ и ютуб-канале УПЛ ТВ.
Испанская Гранада арендовала грузинского вингера Динамо
"Гранада" объявила о подписании вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили. В испанский клуб 23-летний грузин перешел на правах аренды сроком на один год. Ранее сообщалось, что опция выкупа футболиста в договоре не будет предусмотрена. По итогам прошлой кампании "Гранада" заняла последнее 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги и вылетела в Сегунду.
Состоялась церемония открытия Олимпиады. Свитолина и Романчук несли флаг Украины
В этом году церемония открытия Олимпиады прошла в нестандартном формате. Впервые в истории парад наций состоялся не на олимпийском стадионе, а на реке. Лодки с командами проплывали по Сене несколько часов. Отметим, что теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук несли флаг Украины.
Шахтер в первом из двух спаррингов проиграл Динамо Загреб
0:1. Команда Пушича перебралась из Словении в Хорватию, где сыграла первый из двух запланированных спаррингов с "Динамо" Загреб. Составы обеих команд сегодня были достаточно экспериментальными, много замен тренеры не делали. 27 июля "горняки" с тем же "Динамо" Загреб сыграют свой последний поединок на летних сборах, после чего команда вернется в Украину.
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