Левый Берег и Минай в финале Турнира четырех, а Скрипник подал в отставку. Главные новости за 26 июля

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925". Основное время игры закончилось вничью 1:1, а вот в серии пенальти сильнее оказались киевляне, которые и продолжат борьбу за УПЛ.

Об этом он заявил в послематчевом комментарии УПЛ ТВ. Скрипник не пришел на пресс-конференцию после поражения от "Левого Берега". Также не пришли пообщаться с журналистами и его помощники по тренерскому штабу, об этом с места событий сообщила журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева. Игроки "Металлиста 1925" будут просить Скрипника остаться, как пишет ТаТоТаке. По информации источника, решение наставника об отставке руководство клуба еще не приняло.

Также состоялся второй полуфинал "финала четырех" за право сыграть в Премьер-лиге 2024/25. В Ровно встречались "Эпицентр" и "Минай". В игровое время команды забили шесть голов, расписав ничью 3:3. Поэтому победителя соперники выясняли в серии пенальти. "Минай" реализовал все свои удары, а у "Эпицентра" был один промах – в стойку пробил Равлик.

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Решающий матч за право играть в УПЛ между "Левым Берегом" и "Минаем" состоится 30 июля в Ровно на стадионе "Авангард". Начало – в 18:00. Трансляция – на УПЛ ТВ и ютуб-канале УПЛ ТВ.

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