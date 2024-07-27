Источник: Агент Зинченко – его кум, имеющий бизнес в Крыму и находящийся в базе Миротворца

По данным "Информатора", новый агент футболиста лондонского "Арсенала" Юрий Кухарский – это кум спортсмена. У него нашли 2 компании, зарегистрированные в Крыму: "Керчь-Экватор" и "АН Крым".

Первый бизнес открыли еще в 2005 году и указывается, что это заведение питания. Второй появился в 2011 году и связан с обработкой данных и размещением информации.

Также источник отмечает, что в 2016-м в базе Миротворец создали профайл Юрия Кухарского. Причина – участие в выборах депутатов Керченского городского совета.