Источник: Агент Зинченко – его кум, имеющий бизнес в Крыму и находящийся в базе Миротворца
Александр начал сотрудничество с Unique Football Agency
Getty Images / Global Images Ukraine
По данным "Информатора", новый агент футболиста лондонского "Арсенала" Юрий Кухарский – это кум спортсмена. У него нашли 2 компании, зарегистрированные в Крыму: "Керчь-Экватор" и "АН Крым".
Читайте также"Раньше всё было проще". Журналист рассказал о почти открытом конфликте Зинченко и Реброва в сборной
Первый бизнес открыли еще в 2005 году и указывается, что это заведение питания. Второй появился в 2011 году и связан с обработкой данных и размещением информации.
Также источник отмечает, что в 2016-м в базе Миротворец создали профайл Юрия Кухарского. Причина – участие в выборах депутатов Керченского городского совета.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Інформатор
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Атлетико недооценил шансы конкурентов в борьбе за Довбика
- Шахтер в первом из двух спаррингов проиграл Динамо Загреб
- Агент Довбика: Предложение Атлетико финансовом плане значительно уступает предложениям от других клубов
- Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн