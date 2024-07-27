Силы обороны ликвидировали за сутки 1210 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Это на 260 больше, чем за предыдущий день
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1210 человек. Кроме этого были уничтожены 223 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 573 510 (+1210) человек,
- танков ‒ 8331 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16074 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 15885 (+45) ед,
- РСЗО – 1125 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 905 (+1) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12736 (+53),
- крылатых ракет ‒ 2403 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед,
- специальной техники – 2671 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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