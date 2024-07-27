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Силы обороны ликвидировали за сутки 1210 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Это на 260 больше, чем за предыдущий день

Силы обороны ликвидировали за сутки 1210 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1210 человек. Кроме этого были уничтожены 223 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 573 510 (+1210) человек,
  • танков ‒ 8331 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16074 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 15885 (+45) ед,
  • РСЗО – 1125 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 905 (+1) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12736 (+53),
  • крылатых ракет ‒ 2403 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед,
  • специальной техники – 2671 (+3).
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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