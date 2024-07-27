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Зарплата, которую Рома предлагает Довбику, даже не входит в топ-10 среди футболистов клуба

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Римляне обеспечили щедрые условия для своих лидеров

Зарплата, которую Рома предлагает Довбику, даже не входит в топ-10 среди футболистов клуба

Жирона

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Вчера появилась информация, что "волки" готовы платить украинскому нападающему 3,5 млн евро в год. Несмотря на солидную планку, это лишь 13-й показатель в зарплатной ведомости.

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Выше всего в "Роме" оценивают игру Пауло Дибалы (7 млн). Но стоит напомнить, что аргентинец присоединился к "джаллоросси" в статусе свободного агента. В таких случаях клубы сосредотачиваются на расходах личного контракта.

В "Жироне" форвард зарабатывает примерно 1,3 млн за сезон. Финансовый аспект стал главной причиной, почему футболист до сих пор не подписал соглашение с "Атлетико".

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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