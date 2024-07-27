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Вернидуб: Если у нас нет 10-12 сирен, день считается удачным

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О футболе во время войны

Вернидуб: Если у нас нет 10-12 сирен, день считается удачным

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб для The Guardian рассказал о том, как происходит футбол во время войны.

"Мы очень скучаем по болельщикам, и это для нас огромный недостаток. В военное время на трибунах должно быть только 500-600 зрителей, потому что в укрытиях должно быть место для всех. К сожалению, эти укрытия нужны. Много обстрелов, часто обстреливают Кривой Рог. Если у нас нет 10-12 сирен, день считается удачным. Мы привыкли играть и тренироваться под сирены с ракетами. У игроков есть мужество. Мы все должны рисковать - вот что такое жизнь.

Много игр было прервано в течение последних двух сезонов. В мае наш матч против "Полесья" был прерван в первом тайме и завершился только на следующий день. Но футбол все еще приносит людям радость, и это дает нам дополнительную мотивацию. Мы сделаем все возможное для наших болельщиков и нашей нации. Отбор в групповой этап еврокубков в Кривом Роге был бы невероятным.

Может быть сложнее, чем с "Зарей", но, я надеюсь, что мы справимся еще лучше. Несмотря на ситуацию, у нас есть много хороших иностранных игроков. У нас очень хорошая тренировочная база. Игроки живут там и получают все необходимое, чтобы они могли сосредоточиться на футболе".

Напомним, вчера "Кривбасс" вернулся в Кривой Рог со второго летнего учебно-тренировочного сбора, который проходил в Словении с 4 по 23 июля. Всего в активе команды три победы, три ничьих и одно поражение.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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