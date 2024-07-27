Во время ночной атаки россиян силы ПВО сбили ракету и 12 БпЛА оккупантов
Вражеская армия применила много сил для разведки
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В ночь с 26 на 27 июля россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого оккупанты применили управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области и четыре ударные БпЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска (РФ).
"Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.
Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА “Supercam”, 1 ударно-разведывательный БпЛА “Форпост”, 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 боражирующие боеприпасы "Ланцет", - говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
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