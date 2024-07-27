Вернидуб: Моя двоюродная сестра в Санкт-Петербурге пыталась убедить меня, что жизнь станет лучше после того, как Россия захватит Украину

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о своих выступлениях за "Зенит" и вспомнил бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука.

"Для меня Анатолий Тимощук - не мужчина. Просто невероятно то, что он из Западной Украины. И какой путь он выбрал?

Вот Ярослав Ракицкий был достаточно порядочным, чтобы уйти из "Зенита" сразу после вторжения России.

Сейчас я ни с кем из "Зенита" не общаюсь, кроме бывших украинских товарищей по команде.

Один из них, Роман Максимюк, который младше меня, тоже сейчас в армии. В общем, больше не могу общаться с российскими людьми.

У меня есть двоюродная сестра в Санкт-Петербурге, и она пыталась убедить меня, что наша жизнь станет лучше после того, как Россия захватит Украину. Я не разговаривал с ней с февраля 2022 года.

Никогда не мог представить, что такое возможно. Весь тренерский штаб "Зенита" был украинским (главным тренером был Анатолий Бышовец), у нас было много украинских игроков. Я был лидером, сначала как центральный защитник, потом - как опорный полузащитник. Это были хорошие времена.

В 1999 году "Зенит" выиграл Кубок России впервые с 1944 года. Спустя 55 лет! Я был тем, кто поднимал его. У меня были отличные отношения с руководством, включая президента Виталия Мутко, который был правой рукой Путина в Санкт-Петербурге во время его первой избирательной кампании".