Победа над Диназом и поражение от ЛНЗ. Колос провел последние спарринги на летних сборах
Подготовка завершена
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" сыграл последние контрольные матчи во время летнего межсезонья. В первой части пятницы команда уверенно победила представителя Первой лиги вышгородский "Диназ" - 3:0. Голы забивали Владислав Шершень, Даниил Денисенко и Андрей Бойко.
Под вечер "Колос" встретился с участником УПЛ черкасским "ЛНЗ". Выдав результативный первый тайм, во второй части игры команды решили не забивать. За ковалевцев забил Демченко, а за гостей отличились Ассинор и Эйнел.
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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