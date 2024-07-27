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Победа над Диназом и поражение от ЛНЗ. Колос провел последние спарринги на летних сборах

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Победа над Диназом и поражение от ЛНЗ. Колос провел последние спарринги на летних сборах

Фото: Колос

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Ковалевский "Колос" сыграл последние контрольные матчи во время летнего межсезонья. В первой части пятницы команда уверенно победила представителя Первой лиги вышгородский "Диназ" - 3:0. Голы забивали Владислав Шершень, Даниил Денисенко и Андрей Бойко.

Под вечер "Колос" встретился с участником УПЛ черкасским "ЛНЗ". Выдав результативный первый тайм, во второй части игры команды решили не забивать. За ковалевцев забил Демченко, а за гостей отличились Ассинор и Эйнел.

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Диназ (Вышгород) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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