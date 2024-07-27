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Контрольный матч. Рух победил Агробизнес

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Но моментов было немного

Контрольный матч. Рух победил Агробизнес

Фото: Рух

Новина українською

Львовский "Рух" провел спарринг на клубной базе. В соперниках был "Агробизнес" из Первой лиги. Большое количество борьбы и мало моментов намекали на возможные нули на табло. Однако в конце матча Карабин реализовал пенальти, заработанный Ляхом, а Клайвер удвоил преимущество.

В итоге, "желто-черные" побеждают со счетом 2:0. Следующий контрольный матч "Рух" сыграет в субботу, 3-го июля. Соперник пока неизвестен.

Контрольный матч

"Рух" (Львов) - "Агробизнес" (Волочиск) 2:0

27 июля 2024 года. Винники, УТБ "Рух"

"Рух": Ледвий (Герета, 46), Роман, Слюбик (Товарницкий, 88), Холод, Лях, Пидгурский, Притула, Слюсар (Семотюк, 59), Рунич, Квасница (Клайвер, 51), Карабин

Гол: Карабин, 71 (пенальти), Клайвер, 84

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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