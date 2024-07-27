Контрольный матч. Рух победил Агробизнес
Но моментов было немного
Фото: Рух
Львовский "Рух" провел спарринг на клубной базе. В соперниках был "Агробизнес" из Первой лиги. Большое количество борьбы и мало моментов намекали на возможные нули на табло. Однако в конце матча Карабин реализовал пенальти, заработанный Ляхом, а Клайвер удвоил преимущество.
В итоге, "желто-черные" побеждают со счетом 2:0. Следующий контрольный матч "Рух" сыграет в субботу, 3-го июля. Соперник пока неизвестен.
Контрольный матч
"Рух" (Львов) - "Агробизнес" (Волочиск) 2:0
27 июля 2024 года. Винники, УТБ "Рух"
"Рух": Ледвий (Герета, 46), Роман, Слюбик (Товарницкий, 88), Холод, Лях, Пидгурский, Притула, Слюсар (Семотюк, 59), Рунич, Квасница (Клайвер, 51), Карабин
Гол: Карабин, 71 (пенальти), Клайвер, 84
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