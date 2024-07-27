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Без Таловерова. Олимпийская сборная Украины объявила стартовый состав на матч против Марокко

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Выбор Ротаня

Без Таловерова. Олимпийская сборная Украины объявила стартовый состав на матч против Марокко

Фото: УАФ

Новина українською

Олимпийская сборная Украины готовится к началу второго матча группового этапа турнира по футболу на Олимпиаде. Главный тренер Руслан Ротань определился со стартовой одиннадцаткой.

Напомним, в первой игре украинцы уступили сборной Ирака (1:2), поэтому пока имеют 0 очков.

Поединок Украина - Марокко начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Марокко Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
27.07.2024 в 17:49
оч1ковано.
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Комментарии 2
Гашик Ки1в (Киев)
27.07.2024 в 17:49
оч1ковано.
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alex.belogubko (одесса)
27.07.2024 в 17:32
Ротань не может определиться составом --не знает кого ставить особенно когда проигрываем ставит всех подряд -у него голова не работает и полные штаны
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