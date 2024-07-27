Без Таловерова. Олимпийская сборная Украины объявила стартовый состав на матч против Марокко
Выбор Ротаня
Фото: УАФ
Олимпийская сборная Украины готовится к началу второго матча группового этапа турнира по футболу на Олимпиаде. Главный тренер Руслан Ротань определился со стартовой одиннадцаткой.
Напомним, в первой игре украинцы уступили сборной Ирака (1:2), поэтому пока имеют 0 очков.
Поединок Украина - Марокко начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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27.07.2024 в 17:49
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