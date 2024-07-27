Верес в последнем летнем спарринге сокрушил любительскую команду
Хотели поатаковать
Фото: Верес
Ривненский "Верес" провел последний контрольный матч перед началом нового сезона. После ряда неудачных результатов, команда решила сыграть с любительским коллективом "Молодежное", который выступает в чемпионате Ровенской области.
"Верес" без проблем справился с соперником, забив ему 8 голов. "Молодежное" могло рассчитывать только на гол престижа. Отметим, что Марко Мрвалевич оформил хет-трик.
Контрольный матч
27.07.2024. Ровно. УТБ "Верес"
"Верес" - "Молодежное" 8:1
Голы: Мрвалевич х3, Гайдучик, Свитюха, Годя, Лепский, Куция - Крейч
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Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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