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Верес в последнем летнем спарринге сокрушил любительскую команду

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Верес в последнем летнем спарринге сокрушил любительскую команду

Фото: Верес

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Ривненский "Верес" провел последний контрольный матч перед началом нового сезона. После ряда неудачных результатов, команда решила сыграть с любительским коллективом "Молодежное", который выступает в чемпионате Ровенской области.

"Верес" без проблем справился с соперником, забив ему 8 голов. "Молодежное" могло рассчитывать только на гол престижа. Отметим, что Марко Мрвалевич оформил хет-трик.

Контрольный матч

27.07.2024. Ровно. УТБ "Верес"

"Верес" - "Молодежное" 8:1

Голы: Мрвалевич х3, Гайдучик, Свитюха, Годя, Лепский, Куция - Крейч

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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