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Черноморец переиграл Александрию в контрольном матче

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Дубль Филиппова

Черноморец переиграл Александрию в контрольном матче

Фото: Чорноморець

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Команды УПЛ подходят к завершению тренировочных сборов, посвященных подготовке к новому сезону. В субботнем спарринге сошлись конкуренты по чемпионату "Черноморец" и "Александрия".

Итоговый счет - 2:0 в пользу одесситов. Дубль оформил опытный нападающий Александр Филиппов.

Контрольный матч

27.07.2024. Александрия. КСК "Ника"

"Александрия" - "Черноморец" 2:0

"Черноморец": Рудько, Бутко (капитан), Лотоцкий, Ермаков, Белошевский, Шпорн, Васильев, "просмотр", Янаков, Хобленко, "просмотр"; на замену выходили Пшеничнюк и три игрока на просмотре.

Голы: Филиппов (39, 65).

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Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
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