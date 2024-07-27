Черноморец переиграл Александрию в контрольном матче
Дубль Филиппова
Фото: Чорноморець
Команды УПЛ подходят к завершению тренировочных сборов, посвященных подготовке к новому сезону. В субботнем спарринге сошлись конкуренты по чемпионату "Черноморец" и "Александрия".
Итоговый счет - 2:0 в пользу одесситов. Дубль оформил опытный нападающий Александр Филиппов.
Контрольный матч
27.07.2024. Александрия. КСК "Ника"
"Александрия" - "Черноморец" 2:0
"Черноморец": Рудько, Бутко (капитан), Лотоцкий, Ермаков, Белошевский, Шпорн, Васильев, "просмотр", Янаков, Хобленко, "просмотр"; на замену выходили Пшеничнюк и три игрока на просмотре.
Голы: Филиппов (39, 65).
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Источник:Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
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