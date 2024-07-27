Крыськив открывает счет в матче Украина - Марокко. ВИДЕО
Брагару навозил соперников на фланге
Фото: УАФ
Олимпийская сборная Украины открыла счет в матче против Марокко на экваторе первого тайма. Это матч 2-го тура группового этапа Олимпийских игр по футболу.
На 22-й минуте Брагару накрутил соперников на левом фланге, прострелил на линию вратарской площадки, куда набежал Крыськив и в касание замкнул пас.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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