Ворскла и Полтава зафиксировали ничью в товарищеском матче
Встретились земляки
Фото: Ворскла
"Ворскла" сыграла контрольный матч с перволиговой "Полтавой". Счет в первом тайме открыли гости, но уже в начале второй части игры равновесие было восстановлено. Собственно, при ничьей поединок и завершился - 1:1.
Этот спарринг стал последним для "Ворсклы" перед началом нового сезона УПЛ (из предварительно анонсированных).
Контрольный матч
26.07.2024. Нижние Млины. Стадион "Ворскла-Змена"
"Ворскла" - "Полтава" 1:1
Голы: Одарюк 41 - Нестеренко 48
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Источник:Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
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