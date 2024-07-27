Ворскла и Полтава зафиксировали ничью в товарищеском матче

"Ворскла" сыграла контрольный матч с перволиговой "Полтавой". Счет в первом тайме открыли гости, но уже в начале второй части игры равновесие было восстановлено. Собственно, при ничьей поединок и завершился - 1:1.

Этот спарринг стал последним для "Ворсклы" перед началом нового сезона УПЛ (из предварительно анонсированных).

Контрольный матч

26.07.2024. Нижние Млины. Стадион "Ворскла-Змена"

"Ворскла" - "Полтава" 1:1

Голы: Одарюк 41 - Нестеренко 48