Наигрывание основы? Шахтер объявил стартовый состав на второй спарринг с Динамо Загреб
Последний контрольный матч
Фото: Шахтар
Донецкий "Шахтер" вскоре проведет последний контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах. Оппонентом станет загребское "Динамо".
Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился со стартовым составом. Напомним, вчера "Шахтер" проиграл этому сопернику со счетом 0:1.
Контрольная игра состоится в хорватском Загребе, на стадионе "Максимир". Старт - в 20:00.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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