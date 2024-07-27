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Наигрывание основы? Шахтер объявил стартовый состав на второй спарринг с Динамо Загреб

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Последний контрольный матч

Наигрывание основы? Шахтер объявил стартовый состав на второй спарринг с Динамо Загреб

Фото: Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" вскоре проведет последний контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах. Оппонентом станет загребское "Динамо".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился со стартовым составом. Напомним, вчера "Шахтер" проиграл этому сопернику со счетом 0:1.

Контрольная игра состоится в хорватском Загребе, на стадионе "Максимир". Старт - в 20:00.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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