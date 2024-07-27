Момент, который может стать решающим. Украина пропускает с пенальти и остается в меньшинстве
В игре с Марокко большие проблемы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Олимпийская сборная Украины пропускает от Марокко после реализованного пенальти Рахими. Счет стал 1:1.
Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Украины за то, что Салюк задел рукой соперника в собственной штрафной площадке. Марокканцы реализовали 11-метровый.
После просмотра VAR судья удалил Салюка. Сначала рефери выписал украинцу желтую карточку, но он изменил свое решение и в итоге показал красную.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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tekutiev (донецк,Украина)
27.07.2024 в 19:41
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