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Момент, который может стать решающим. Украина пропускает с пенальти и остается в меньшинстве

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В игре с Марокко большие проблемы

Момент, который может стать решающим. Украина пропускает с пенальти и остается в меньшинстве

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийская сборная Украины пропускает от Марокко после реализованного пенальти Рахими. Счет стал 1:1.

Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Украины за то, что Салюк задел рукой соперника в собственной штрафной площадке. Марокканцы реализовали 11-метровый.

После просмотра VAR судья удалил Салюка. Сначала рефери выписал украинцу желтую карточку, но он изменил свое решение и в итоге показал красную.

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Марокко Олимпийская сборная Украины
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
27.07.2024 в 19:41
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
27.07.2024 в 19:41
пакуйте чемоданы
Ответить
0
0

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