Момент, который может стать решающим. Украина пропускает с пенальти и остается в меньшинстве

Олимпийская сборная Украины пропускает от Марокко после реализованного пенальти Рахими. Счет стал 1:1.

Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Украины за то, что Салюк задел рукой соперника в собственной штрафной площадке. Марокканцы реализовали 11-метровый.

После просмотра VAR судья удалил Салюка. Сначала рефери выписал украинцу желтую карточку, но он изменил свое решение и в итоге показал красную.

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