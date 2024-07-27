Украина в меньшинстве забивает Марокко за несколько минут до конца матча. ВИДЕО гола и эмоций скамейки запасных

Олимпийская сборная Украины забивает Марокко в компенсированное время, выступая в меньшинстве. Напомним, на 63-й минуте Владимир Салюк получил прямую красную карточку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 90+8 минуте Игорь Краснопир замкнул передачу Олега Федора, забив второй гол украинцев в матче. Судьи проверили эпизод - офсайда у футболиста не было.

По состоянию на сейчас Украина ведет в счете 2:1. Арбитр добавил к основному времени 10 минут.