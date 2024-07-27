Украина в меньшинстве забивает Марокко за несколько минут до конца матча. ВИДЕО гола и эмоций скамейки запасных
Игорь Краснопир - герой эпизода
Фото: УАФ
Олимпийская сборная Украины забивает Марокко в компенсированное время, выступая в меньшинстве. Напомним, на 63-й минуте Владимир Салюк получил прямую красную карточку.
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На 90+8 минуте Игорь Краснопир замкнул передачу Олега Федора, забив второй гол украинцев в матче. Судьи проверили эпизод - офсайда у футболиста не было.
По состоянию на сейчас Украина ведет в счете 2:1. Арбитр добавил к основному времени 10 минут.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Comment06 (Украина)
27.07.2024 в 21:29
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