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Украина в меньшинстве забивает Марокко за несколько минут до конца матча. ВИДЕО гола и эмоций скамейки запасных

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Игорь Краснопир - герой эпизода

Украина в меньшинстве забивает Марокко за несколько минут до конца матча. ВИДЕО гола и эмоций скамейки запасных

Фото: УАФ

Новина українською

Олимпийская сборная Украины забивает Марокко в компенсированное время, выступая в меньшинстве. Напомним, на 63-й минуте Владимир Салюк получил прямую красную карточку.

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На 90+8 минуте Игорь Краснопир замкнул передачу Олега Федора, забив второй гол украинцев в матче. Судьи проверили эпизод - офсайда у футболиста не было.

По состоянию на сейчас Украина ведет в счете 2:1. Арбитр добавил к основному времени 10 минут.

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Олимпийская сборная Украины Игорь Краснопир
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Comment06 (Украина)
27.07.2024 в 21:29
Таке буває- Фортуна повернула боржок за матч з Іраком! А взагалі збірна грає в симпатичний футбол. Скоріш за все, Аргентину не обіграємо, але відчуття позитивне. Питання до Шевченка- чому нема Забарного Судакова, Мудрика, Боржка, Ваната? Може б і олімпійська медаль була?
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Комментарии 3
Comment06 (Украина)
27.07.2024 в 21:29
Таке буває- Фортуна повернула боржок за матч з Іраком! А взагалі збірна грає в симпатичний футбол. Скоріш за все, Аргентину не обіграємо, але відчуття позитивне. Питання до Шевченка- чому нема Забарного Судакова, Мудрика, Боржка, Ваната? Може б і олімпійська медаль була?
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alex.belogubko (одесса)
27.07.2024 в 20:59
сколько Салюк наделал пакостей в ЧО и здесь отличился а Ротаня надо убирать это не тренер а физрук -сегодня повезло
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Консул (Звягель )
27.07.2024 в 20:08
Ура !
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