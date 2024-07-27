Дежавю? Положение в группе Украины после второго тура Олимпийских игр

Завершились матчи второго тура группового этапа Олимпийских игр (футбол). В захватывающих играх Аргентина победила Ирак (3:1), а Украина одолела Марокко (2:1).

Перед заключительным туром все команды имеют по 3 очка. Однако по дополнительным показателям лидером квартета является сборная Аргентины, на второй строчке Марокко, третьи - украинцы, а замыкает таблицу Ирак.

Интересно, что сейчас команды имеют абсолютно одинаковые показатели по первым шести критериям при равенстве очков (количество баллов, разница мячей, количество забитых голов во всех матчах, очки в матчах между соответствующими командами, разница мячей между соответствующими командами, количество голов, забитых между соответствующими командами). Сборная Марокко сейчас выше Украины по показателю "честной игры" (желтые-красные карточки): у Марокко -8, у Украины -12.

Для продолжения борьбы за медали Украине в последнем туре нужно выйти минимум на 2-е место. Напомним, сине-желтые проведут заключительный матч в группе ОИ-2024 против Аргентины - во вторник, 30-го июля.