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Дежавю? Положение в группе Украины после второго тура Олимпийских игр

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Все имеют по 3 очка

Дежавю? Положение в группе Украины после второго тура Олимпийских игр

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершились матчи второго тура группового этапа Олимпийских игр (футбол). В захватывающих играх Аргентина победила Ирак (3:1), а Украина одолела Марокко (2:1).

Перед заключительным туром все команды имеют по 3 очка. Однако по дополнительным показателям лидером квартета является сборная Аргентины, на второй строчке Марокко, третьи - украинцы, а замыкает таблицу Ирак.

Дежавю? Положение в группе Украины после второго тура Олимпийских игр - изображение 1

Интересно, что сейчас команды имеют абсолютно одинаковые показатели по первым шести критериям при равенстве очков (количество баллов, разница мячей, количество забитых голов во всех матчах, очки в матчах между соответствующими командами, разница мячей между соответствующими командами, количество голов, забитых между соответствующими командами). Сборная Марокко сейчас выше Украины по показателю "честной игры" (желтые-красные карточки): у Марокко -8, у Украины -12.

Для продолжения борьбы за медали Украине в последнем туре нужно выйти минимум на 2-е место. Напомним, сине-желтые проведут заключительный матч в группе ОИ-2024 против Аргентины - во вторник, 30-го июля.

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Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Олимпийские игры 2024
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Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 21:22
Разница забитых и пропущенных мячейСуммарное количество забитых мячей во всех трех матчахОчки, набранные в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очковРазница забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очковКоличество забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очковНаименьшее количество баллов фейр-плей во всех матчах в группе (1 очко – желтая карточка, 3 очка – непрямая красная карточка, 4 очка – прямая красная карточка, 5 очков – желтая карточка и прямая красная карточка)Жребий
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Комментарии 6
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 21:22
Разница забитых и пропущенных мячейСуммарное количество забитых мячей во всех трех матчахОчки, набранные в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очковРазница забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очковКоличество забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очковНаименьшее количество баллов фейр-плей во всех матчах в группе (1 очко – желтая карточка, 3 очка – непрямая красная карточка, 4 очка – прямая красная карточка, 5 очков – желтая карточка и прямая красная карточка)Жребий
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 21:16
Цікаво, що наразі команди мають абсолютно однакові показники за першими шістьма критеріями при рівності очок (кількість балів, різниця м'ячів, кількість забитих голів у всіх матчах,... (с) - шошошо??? посмотри цифры, а потом пиши про ОДИНАКОВЫЕ разницу и кол-во забитых
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.07.2024 в 20:57
Дурня якась...Чому не враховуються очні зустрічі? З якого дива Марокко вище за нас?...
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Vetgame
27.07.2024 в 21:05
Потому что невозможно посчитать лички при равенстве у всех, ты ещё на Евро этого не понял?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 21:10
это если бы две команды претендовали, а здесь - пулька
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Thinking
27.07.2024 в 21:12
А з якого дива Марокко нижче Аргентини? Адже очній грі Марокко перемогло Аргентину. Тепер зрозуміло?
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