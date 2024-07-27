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Орбан - о возможном членстве Украины в НАТО и ЕС: Мы, европейцы, не имеем на это денег

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Политик продолжает делать заявления в своем стиле

Орбан - о возможном членстве Украины в НАТО и ЕС: Мы, европейцы, не имеем на это денег

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в летнем лагере Тушваньош в Румынии. На мероприятии политик сделал ряд противоречивых заявлений.

"Европа перестала защищать свои собственные интересы... Все, что Европа делает сегодня, - это безоговорочно следует за продемократической внешней политикой США... даже ценой самоуничтожения", - заявил Орбан.

В выступлении венгр назвал Китай, Индию, Пакистан и Индонезию "доминирующим центром" мира. Также обвинил США в повреждениях газопроводов "Северный поток" и поддержал Трампа в предстоящих выборах в Штатах.

Относительно Украины, Орбан высказался, что имеет большие сомнения относительно ее возможного членства в НАТО или ЕС.

"Мы, европейцы, не имеем на это денег. Украина вернется к позиции буферного государства", - сказал министр.

"До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть ощущение беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новым восточным рубежом Запада", - добавил политик.

Напомним, Венгрия активно выступает за прекращение предоставления военной помощи Украине. В начале июля Орбан приезжал в Киев на разговор с президентом Владимиром Зеленским, а после этого посетил Москву и Пекин.

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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Виктор Иванчук
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