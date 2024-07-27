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КМ. Александрия на последних минутах упустила победу над Мариуполем

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Вели в 2 мяча

КМ. Александрия на последних минутах упустила победу над Мариуполем

Фото: Олександрія

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"Александрия" провела пятый спарринг на летних учебно-тренировочных сборах. Игра с представителем Первой лиги "Мариуполем" складывалась для хозяев, казалось, неплохо - голы Смирного и Погорелого делали счет комфортным. Однако гости ответили неожиданными двумя забитыми мячами подряд за несколько минут до окончания матча.

Таким образом, в спарринге зафиксирована ничья - 2:2. Добавим, что в первой половине дня "Александрия" одолела "Черноморец" (2:0).

Контрольный матч

27.07.2024. Александрия. КСК "Ника"

"Александрия" - "Мариуполь“ 2:2

Голы: Смирный 41, Погорелый 75 - Пуди 85, Малаки 87

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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