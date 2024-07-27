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Другая трактовка Регламента. Сайт ФИФА ставит Украину на второе место группы. Объяснение

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А где же правда?

Другая трактовка Регламента. Сайт ФИФА ставит Украину на второе место группы. Объяснение

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В группе В футбольного турнира Олимпиады-2024 все 4 команды имеют по 3 очка перед заключительным туром. На сайте соревнований сборная Украины занимает 3 место в группе. Однако сайт ФИФА ставит "сине-желтых" на вторую строчку.

Сайт ФИФА оперирует Регламентом Олимпийских Игр-2024, а именно Статьей 14.5. Согласно ей, при равенстве очков, сначала учитывается разница мячей; далее – количество забитых голов. Однако Украину интересует именно следующий шаг, применяемый только для двух команд с одинаковыми показателями количества разницы мячей и количества забитых. Украинцы забили Марокко 2 гола, а пропустили от них только 1. Таким образом именно команда Ротаня должна быть на втором месте.

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Другая трактовка Регламента. Сайт ФИФА ставит Украину на второе место группы. Объяснение - изображение 1
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Какой вариант трактовки регламента правильный - должны объяснить организаторы Олимпиады-2024.

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ФИФА Олимпийская сборная Украины Олимпиада Олимпиада-2024
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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