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КМ. Вели 2:0: Шахтер потерял победу над загребским Динамо в спарринге

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Чемпион Украины снова не обыграл хорватскую команду

КМ. Вели 2:0: Шахтер потерял победу над загребским Динамо в спарринге

shakhtar.com

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Вчера подопечные Пушича уступили "Динамо" в контрольном поединке (0:1). Сегодня "оранжево-черные" пытались взять реванш.

Первый тайм завершился без реализации моментов. После перерыва "горняки" быстро установили преимущество в 2 мяча, но хорватский гранд не собирался сдаваться. Сопернику удалось восстановить паритет после двух ударов с отметки.

Донецкий коллектив не смог выиграть третий товарищеский матч подряд. Еще 17 июля чемпион УПЛ одолел "Бешикташ" (1:0).

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Товарищеский поединок. Загреб. Стадион “Максимир”
Динамо (Загреб) – Шахтер 2:2
Голы: Петкович, 66 (п), 83 (п) – Бондаренко, 54, Кевин, 60

Состав “Шахтера”: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Азаров, Бондар, Бондаренко, Степаненко (К), Кевин, Судаков, Зубков, Траоре

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Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 22:15
Эх не дожали донецких вонючек... бывает..
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 22:15
Эх не дожали донецких вонючек... бывает..
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 22:04
2 гола из-за тупого бондаренко: 1- пенальти на нём, 2 - в центре поля при контре хорватов вместо подката просто бежал рядышком, напустив подливы в штаны, а из этой атаки и вырос 2-й пеналь! тьфу, гля!срочно наигрывать глущенко вместо этого дерьма!
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