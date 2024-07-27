КМ. Вели 2:0: Шахтер потерял победу над загребским Динамо в спарринге
Чемпион Украины снова не обыграл хорватскую команду
shakhtar.com
Вчера подопечные Пушича уступили "Динамо" в контрольном поединке (0:1). Сегодня "оранжево-черные" пытались взять реванш.
Первый тайм завершился без реализации моментов. После перерыва "горняки" быстро установили преимущество в 2 мяча, но хорватский гранд не собирался сдаваться. Сопернику удалось восстановить паритет после двух ударов с отметки.
Донецкий коллектив не смог выиграть третий товарищеский матч подряд. Еще 17 июля чемпион УПЛ одолел "Бешикташ" (1:0).
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Товарищеский поединок. Загреб. Стадион “Максимир”
Динамо (Загреб) – Шахтер 2:2
Голы: Петкович, 66 (п), 83 (п) – Бондаренко, 54, Кевин, 60
Состав “Шахтера”: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Азаров, Бондар, Бондаренко, Степаненко (К), Кевин, Судаков, Зубков, Траоре
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 22:15
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