КМ. Вели 2:0: Шахтер потерял победу над загребским Динамо в спарринге

Вчера подопечные Пушича уступили "Динамо" в контрольном поединке (0:1). Сегодня "оранжево-черные" пытались взять реванш.

Первый тайм завершился без реализации моментов. После перерыва "горняки" быстро установили преимущество в 2 мяча, но хорватский гранд не собирался сдаваться. Сопернику удалось восстановить паритет после двух ударов с отметки.

Донецкий коллектив не смог выиграть третий товарищеский матч подряд. Еще 17 июля чемпион УПЛ одолел "Бешикташ" (1:0).

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Товарищеский поединок. Загреб. Стадион “Максимир”

Динамо (Загреб) – Шахтер 2:2

Голы: Петкович, 66 (п), 83 (п) – Бондаренко, 54, Кевин, 60

Состав “Шахтера”: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Азаров, Бондар, Бондаренко, Степаненко (К), Кевин, Судаков, Зубков, Траоре