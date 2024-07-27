Хлань: Иногда нам нужно, чтобы кто-то в ср*ку клюнул, чтобы мы побежали
Где-то так и есть
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Хлань поделился эмоциями после победы над Марокко (2:1) на Олимпиаде-2024.
"Я неоднократно отмечал наш украинский дух, что наша нация нас толкает вперед. И мы вынуждены только такой стиль и характер футбола показывать. И нам без разницы, кто против нас играет, какие фамилии — мы защищаем свою семью и страну. Это для нас самое главное.
Первая победа Украины на Олимпиаде От счастья я отдаю себе отчет, но нужно отбросить "горячие" мысли и думать об Аргентине. Мы — профессионалы и не можем позволить себе эффект радости. Через два дня уже следующий матч, и нам нужно уже сконцентрироваться, насколько бы трудно не было нам. Хочу подчеркнуть: это все для нашей страны. Пока летают ракеты и идет война, мы не можем жаловаться, что нам тяжело. Готовимся к следующей игре и только побеждать.
Честно говоря, первый тайм играли только первым номером, навязывали свою игру. Но по ходу игру увидели, что надо где-нибудь отойти назад. Это тоже была верная тактика. К сожалению, красная карточка нас пошатнула, но мы не остановились, держались до конца и воспользовались [этим моментом].
Пенальти? Какое-то проклятие. Но, как видите, что не делается – к лучшему. Иногда нам нужно, чтобы кто-то в жопу клюнул, чтобы мы побежали. Поэтому такое бывает хорошо, что так произошло", - сказал игрок.
После второго тура все команды в группе В имеют по 3 очка. Заключительный матч группового этапа Украины сыграет против Аргентины. Поединок состоится во вторник, 30 июля.
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