Хлань: Иногда нам нужно, чтобы кто-то в ср*ку клюнул, чтобы мы побежали

Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Хлань поделился эмоциями после победы над Марокко (2:1) на Олимпиаде-2024.

"Я неоднократно отмечал наш украинский дух, что наша нация нас толкает вперед. И мы вынуждены только такой стиль и характер футбола показывать. И нам без разницы, кто против нас играет, какие фамилии — мы защищаем свою семью и страну. Это для нас самое главное.

Первая победа Украины на Олимпиаде От счастья я отдаю себе отчет, но нужно отбросить "горячие" мысли и думать об Аргентине. Мы — профессионалы и не можем позволить себе эффект радости. Через два дня уже следующий матч, и нам нужно уже сконцентрироваться, насколько бы трудно не было нам. Хочу подчеркнуть: это все для нашей страны. Пока летают ракеты и идет война, мы не можем жаловаться, что нам тяжело. Готовимся к следующей игре и только побеждать.

Честно говоря, первый тайм играли только первым номером, навязывали свою игру. Но по ходу игру увидели, что надо где-нибудь отойти назад. Это тоже была верная тактика. К сожалению, красная карточка нас пошатнула, но мы не остановились, держались до конца и воспользовались [этим моментом].

Пенальти? Какое-то проклятие. Но, как видите, что не делается – к лучшему. Иногда нам нужно, чтобы кто-то в жопу клюнул, чтобы мы побежали. Поэтому такое бывает хорошо, что так произошло", - сказал игрок.