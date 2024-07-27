Карпаты завершили подготовительное собрание победой в спарринге

Львовские "Карпаты" провели контрольный матч против любительской команды "Куликов-Белка". В игре был забит только 1 гол – на 9-й минуте отличился Костенко из состава хозяев. Итак, победа участника УПЛ со счетом 1:0.

В первом туре чемпионата "Карпаты" сыграют против "Вереса". Поединок состоится в субботу, 3 августа.

Контрольный матч

27.07.2024. Львов. Стадион "Украина"

"Карпаты" - "Куликов-Белка" 1:0

Гол: Костенко, 9