Карпаты завершили подготовительное собрание победой в спарринге
Минимальное преимущество в счете
Фото - ФК "Куликів-Білка"
Львовские "Карпаты" провели контрольный матч против любительской команды "Куликов-Белка". В игре был забит только 1 гол – на 9-й минуте отличился Костенко из состава хозяев. Итак, победа участника УПЛ со счетом 1:0.
В первом туре чемпионата "Карпаты" сыграют против "Вереса". Поединок состоится в субботу, 3 августа.
Контрольный матч
27.07.2024. Львов. Стадион "Украина"
"Карпаты" - "Куликов-Белка" 1:0
Гол: Костенко, 9
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