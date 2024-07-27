КМ. Динамо Загреб – Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" провел заключительный спарринг на летнем сборе, посвященном подготовке к новому сезону УПЛ. Соперником выступило загребское "Динамо". Отметим, что вчера дончане проводили матч с этой же командой и уступили со счетом 1:0.

В сегодняшнем матче Марино Пушич сыграл составом, приближенным к основному. Первый тайм голов не подарил, но во втором команды смогли показать аж 4 результативных удара. "Шахтер" вел в счете в 2 мяча, но удержать преимущество не сумел. В итоге – 2:2.

Контрольный матч

27.07.2024. Загреб. Стадион "Максимир"

"Динамо" (Загреб) – "Шахтер" 2:2

Голы: Петкович, 66 (п), 83 (п) – Бондаренко, 54, Кевин, 60