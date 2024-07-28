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Волевая победа олимпийской сборной Украины, Скрипник покинул Металлист 1925 и ничья Шахтера с загребским Динамо. Главные новости за 27 июля

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А Довбик хочет в "Рому"

Волевая победа олимпийской сборной Украины, Скрипник покинул Металлист 1925 и ничья Шахтера с загребским Динамо. Главные новости за 27 июля

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Олимпийская сборная Украины вырвала победу над Марокко на 90+8 минуте

Во втором туре группового этапа Олимпиады команда Руслана Ротаня встречалась со сборной Марокко U-23. Украинцы первыми открыли счет в этой встрече, благодаря голу Крыськива. Усилиями Рахими африканцы с пенальти сравняли счет во втором тайме, однако на последних секундах компенсированного времени новоиспеченный нападающий "Руха" Краснопир вырвал для "сине-желтых" три зачетных балла.

Аргентина вышла на первое место в группе с Украиной

В еще одном матче этого дня в квартете B олимпийская сборная Аргентины спокойно разобралась со сверстниками из Ирака. "Альбиселесте" трижды поразили ворота соперника и при этом пропустили лишь один мяч. Благодаря этой победе, аргентинцы вышли на лидирующую позицию в группе, хотя и имеют в своем активе 3 очка - как и все команды в этой группе.

Виктор Скрипник официально покинул Металлист 1925

Все-таки это случилось. После поражения от "Левого берега" в мини-турнире четырех за место в УПЛ 54-летний специалист покинул стан харьковского клуба. Об этом сообщил официальный сайт "Металлиста 1925". После разговора Виктора Скрипника с президентом клуба Владимиром Носовым, стороны решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Примечательно, что команду также покидает и весь тренерский штаб украинского наставника.

Не Довбик. Атлетико оформил первый летний трансфер

Мадридский клуб совершил первую покупку в это межсезонье. В частности, ряды "матрасников" пополнил 27-летний центральный защитник сборной Испании Робин Ле Норман. Аналитический портал Transfermarkt информирует, что "Реал Сосьедад" получил за своего игрока 34,5 млн евро. Стороны подпишут все документы, когда центрбек выйдет из отпуска.

Шахтер упустил победу над загребским Динамо

Подопечные Марино Пушича продолжают подготовку к новой кампании чемпионата Украины. На этот раз в рамках товарищеского матча "горняки" встречались с "Динамо" - из Загреба. Действующий чемпион дважды расписался в воротах хорватов в начале второго тайма, однако в итоге пропустил два мяча и упустил победу.

Александрия переиграла Черноморец в контрольном матче

Готовятся к новому сезону УПЛ и другие команды. В Александрии на КСК "Ника" состоялся спарринг "горожан" и "моряков". Победу праздновали именно хозяева - дублем отметился новичок Александр Филиппов.

Довбик отказал Атлетико и хочет перейти в Рому

Форвард испанской "Жироны" Артем Довбик хочет перейти только в "Рому". Об этом сообщил итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио. В свою очередь агент украинца Алексей Люндовский уже проинформировал руководство "Атлетико" об этом решении. Сам же Довбик хочет выступать в Риме и уже договорился с "волками" об условиях личного контракта. Также была информация, что Артем игнорирует звонки от главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

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