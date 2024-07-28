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Силы обороны ликвидировали 1180 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также были уничтожены почти две сотни единиц техники

Силы обороны ликвидировали 1180 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали 1180 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 190 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 574690 (+1180) человек,
  • танков ‒ 8344 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16095 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 15936 (+51) ед,
  • РСЗО – 1127 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 906 (+1) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12766 (+30),
  • крылатых ракет ‒ 2405 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21572 (+72) ед,
  • специальной техники – 2671 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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