Силы ПВО сбили 7 из 8 российских БПЛА и одну ракету

Ночью с 27 на 28 июля россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха.

Они нанесли удар управляемой авиационной ракетой X-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также с мыса Чауда (Крым) было запущено восемь ударных БПЛА "Shahed".