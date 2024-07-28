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Силы ПВО сбили 7 из 8 российских БПЛА и одну ракету

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Атаковали с Черного моря и Крыма

Силы ПВО сбили 7 из 8 российских БПЛА и одну ракету

Zelenskiy Official

Новина українською

Ночью с 27 на 28 июля россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха.

Они нанесли удар управляемой авиационной ракетой X-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также с мыса Чауда (Крым) было запущено восемь ударных БПЛА "Shahed".

“Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбиты УАР Х-59 и семь БпЛА Shahed-131/136. Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области”, – сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: UA-Футбол
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