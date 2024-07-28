Экс-наставник Звягеля – о неучастии команды в следующем сезоне Первой лиги

Из-за проблем с реконструкцией стадиона местные власти приняли решение снять "Звягель" с Первой лиги. Экс-тренер ПФК "Звягель" Юрий Вирт подытожил трехмесячный этап работы в "Звягеле" и поделился мнениями о неучастии команды в следующем сезоне Первой лиги.

Юрий Николаевич, как прокомментируете последние новости о неучастии ПФК "Звягель" в Первой лиге?

Команду распустили. Могу только подтвердить слова президента клуба Дмитрия Костюка, что "Звягель" не выйдет на новый сезон. Весь коллектив написал заявление об увольнении. С нами полностью рассчитались.

Ваше сотрудничество со "Звягелем" получилось кратковременным. Что лично вам дал этот опыт работы на Житомирщина?

Впервые в своей тренерской карьере я принимал команду в конце чемпионата, когда оставалось играть 1,5 месяца и надо выполнить задание. Команда вела борьбу за первое место. Две большие разницы: когда ты готовишь команду к сезону и запрыгиваешь в последний вагон на ходу. Понятно, что где-то не все могло пойти по идеальному сценарию.

Какие у вас были ощущения перед дебютом клуба в Первой лиге?

Я видел, что нам надо закрыть 2-3 позиции - и "Звягель" точно бы боролся за УПЛ. Я думаю, что команда могла смело бороться за топ-4 в Первой лиге. Поверьте мне, "Звягель" точно бы стал одним из открытий Первой лиги. Очень обидно, что за неделю до начала чемпионата команда снялась.

Раньше вы, как тренер, имели свое отношение к телеэкспертам, позже побывали в этой роли. Как чувствовали себя?

Большая разница, когда ты сидишь в студии и в тренерском кресле. Тем более, когда у тебя стоит задача повыситься в классе. Каждая игра дарила тебе сумасшедшие эмоции. Не было права на ошибку. На всех давил результат. Не все получалось, но футболисты своим отношением заслужили играть в Первой лиге.

Какой ваш следующий шаг?

Я понимаю, что все команды готовятся к старту чемпионата. Все с тренерами. Не так легко трудоустроиться. Конечно, я открыт к предложениям.

А что с футболистами?

Футболисты в переговорах. Я получаю звонки по тем игрокам, которых просматривают, поэтому не сомневаюсь, что ребята найдут себе новые команды. Игроки, с которыми я поработал в Звягеле, имеют хороший потенциал и много поиграли. Очень профессиональное отношение. Большая заслуга их в том, что команда смогла подняться выше. ПФК "Звягель" до снятия команды брал игроков на полноценные контракты, кроме трио Ндукве, Янаков, Грицук. Мы уже отходили от этого.