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Артем Кравец прошел 9-месячную программу обучения от Европейской ассоциации клубов

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Первые приобретенные знания в менеджменте

Артем Кравец прошел 9-месячную программу обучения от Европейской ассоциации клубов

Фото: Instagram

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Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины и текущий советник президента "сине-белых" Артем Кравец сообщил, что он завершил обучение от ECA.

“Я счастлив сообщить, что закончил 9-месячную программу обучения Европейской ассоциации клубов. Это было непросто, но тоже очень интересно. Для меня это первый опыт и первые приобретенные знания в менеджменте, но я точно не буду на этом останавливаться. Я познакомился со многими интересными людьми из разных клубов Европы. Это очень приятные и полезные знакомства.

Хочу поблагодарить за эту возможность мой родной “Динамо” Киев и, конечно, наши вооруженные силы, что защищаете нас и даете возможность жить и работать. Это было увлекательное путешествие, дальше будет…

P.S. Спасибо ECA за невероятную программу”, – написал Кравец.

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Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
Інстаграм Кравця
Опубликовал: Максим Кучер
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