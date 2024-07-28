Артем Кравец прошел 9-месячную программу обучения от Европейской ассоциации клубов
Первые приобретенные знания в менеджменте
Фото: Instagram
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины и текущий советник президента "сине-белых" Артем Кравец сообщил, что он завершил обучение от ECA.
“Я счастлив сообщить, что закончил 9-месячную программу обучения Европейской ассоциации клубов. Это было непросто, но тоже очень интересно. Для меня это первый опыт и первые приобретенные знания в менеджменте, но я точно не буду на этом останавливаться. Я познакомился со многими интересными людьми из разных клубов Европы. Это очень приятные и полезные знакомства.
Хочу поблагодарить за эту возможность мой родной “Динамо” Киев и, конечно, наши вооруженные силы, что защищаете нас и даете возможность жить и работать. Это было увлекательное путешествие, дальше будет…
P.S. Спасибо ECA за невероятную программу”, – написал Кравец.
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