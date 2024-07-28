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КМ. Рух - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

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Представитель УПЛ дожал

КМ. Рух - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Рух

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Львовский "Рух" сыграл контрольный матч с "Агробизнесом", который выступает в Первой лиге. Команды, к большому сожалению, создали минимум моментов. Однако забитые голы таки были. Под конец игры Карабин с пенальти и Клайвер принесли львовянам положительный результат.

Следующий спаринг "Рух" сыграет в субботу, 3-го июля. Соперником станет дубль команды - "Рух-2".

Контрольный матч

"Рух" (Львов) - "Агробизнес" (Волочиск) 2:0

27 июля 2024 года. Винники, УТБ "Рух"

Голы: Карабин, 71 (пенальти), Клайвер, 84

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Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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