КМ. Рух - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча
Представитель УПЛ дожал
Фото: Рух
Львовский "Рух" сыграл контрольный матч с "Агробизнесом", который выступает в Первой лиге. Команды, к большому сожалению, создали минимум моментов. Однако забитые голы таки были. Под конец игры Карабин с пенальти и Клайвер принесли львовянам положительный результат.
Следующий спаринг "Рух" сыграет в субботу, 3-го июля. Соперником станет дубль команды - "Рух-2".
Контрольный матч
"Рух" (Львов) - "Агробизнес" (Волочиск) 2:0
27 июля 2024 года. Винники, УТБ "Рух"
Голы: Карабин, 71 (пенальти), Клайвер, 84
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Источник:Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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