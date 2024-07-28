Фесюн: Я не боюсь конкуренции с Ризныком, потому что она только помогает расти
Голкипер рассказал о первых днях в новом клубе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн рассказал как происходил его переход из "Колоса" в "Шахтер", оценил конкуренцию в команде, охарактеризовал Марино Пушича и поделился, в каком еще чемпионате хотел бы сыграть.
- Давайте немного о клубном футболе. Вы находились в Академии "Ворсклы", которая выпустила Пятова, Ризныка, Исенко, вас. В чем секрет полтавской школы футбола?
- Секрет довольно простой. В "Ворскле" всегда чувствовалась поддержка, с вратарями работал замечательный тренер - Сергей Долганский, который профессионально ставил тренировочный процесс и делился своим опытом. Долганский - топ-тренер и человек. О его уровне говорят его вратари-выпускники.
- По настоящему вы раскрылись в "Колосе", стали номером 1 ковалевского клуба. Как произошел ваш переход в "Шахтер"?
- Мне позвонил агент и сказал, что есть такое предложение. Я долго не думал и согласился сразу, потому что понимаю, что такой шанс может выпасть только раз в жизни и отказываться было бы глупо. "Шахтер" - это топ клуб с большой историей, который всегда играет на высоком уровне.
- Были ли еще какие-то предложения, кроме "Шахтера"?
- Насколько я знаю, конкретика была только от "Шахтера".
- Transfermarkt пишет, что "Шахтер" заплатил за вас "Колосу" 2 млн. 700 тысяч евро. Так и есть?
- Это вопрос точно не ко мне. Я не лезу в финансовые дела, поэтому не знаю. Моя задача - играть в футбол и помогать команде.
- Вспомните какую-то индивидуальную беседу с Марино Пушичем.
- Марино - очень приятный, веселый человек и замечательный тренер. Он постоянно спрашивает: "Как дела? Как самочувствие? Как настроение?". Пушич перед Олимпиадой нам сказал: "Я понимаю, что в Украине идет война, поэтому отпускаю вас на Игры, чтобы вы защищали честь вашей страны в мире".
- Пушич что-то говорил о ваших перспективах, как будет делить игровое время между вами и Ризныком?
- Кто будет сильнее, тот и будет играть. Основного голкипера выберет главный тренер. Но я не боюсь конкуренции [с Ризныком], потому что она только помогает расти. С Дмитрием у нас нормальные, дружеские отношения. Работать вместе с топовым вратарем - дорогого стоит.
- Как вам работается с нынешним тренером вратарей - Андреем Пятовым?
- Это живая легенда "Шахтера". Он постоянно подсказывает, как выбрать лучшую позицию и тому подобное. Все в рабочем ритме, я очень доволен, что попал в замечательный коллектив.
- "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов. Какие команды хотите в соперники?
- Честно говоря, я об этом даже не думал. Было бы интересно сыграть против "Барселоны", потому что я с детства болею за каталонцев. В Лиге чемпионов будет новый формат, больше команд, поэтому будет еще интереснее. Думаю, "Шахтер" с таким подбором игроков может пошуметь в нынешней Лиге чемпионов и достичь высокого уровня.
- Кто вас поразил из игроков "Шахтера" на тренировке, что вы смотрели и думали: "Вау, вот это уровень"?
- Я сразу почувствовал, что уровень "Шахтера" на голову сильнее, чем "Колоса". Донецкая команда каждый год играет в Лиге чемпионов, поэтому здесь нет не топовых игроков. У всех очень высокая квалификация.
- В каком клубе Европы вы себя видите через десять лет?
- Я очень хочу поиграть в АПЛ. В английском чемпионате собраны лучшие игроки мира и хочется в живую посмотреть на этот уровень, поиграть и потренироваться в этой лиге. Посмотрим, где я буду через десять лет, сейчас все мои мысли связаны с "Шахтером".
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