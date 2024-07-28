"Поверьте мне, Звягель точно бы стал одним из открытий Первой лиги": Вирт - после снятия команды с чемпионата

Бывший главный тренер "Звягеля" Юрий Вирт рассказал, что с большой вероятностью смог бы бороться с командой за выход в УПЛ. Напомним, клуб снялся из Первой лиги еще до начала нового сезона.

- Не жалеете, что ради работы в "Звягеле" оставили работу телевизионным экспертом на "УПЛ ТВ"?

- Ни в коем случае. Работа на телевидении - классный опыт, но я - тренер, и с радостью откликнулся на приглашение Дмитрия Сергеевича Костюка. Я чувствую себя в своей тарелке у поля. К большому сожалению, моя история в "Звягеле" продлилась всего 3 месяца. Амбиции у команды были. Хотелось бы еще поработать с этими игроками, но не все от нас зависело. Команда строилась хорошая. Мы бы точно могли навести шороху в Первой лиге.

- Даже так? В дебютном сезоне?

- Был такой период, когда мы готовились к чемпионату и "Полесье" отдавало нам в аренду Ндукве, Янакова и Грицука. Когда играть "стыки" с "Хустом", команда хорошо подготовилась. Стоит поблагодарить руководителей "Полесья", которые предоставили нам шикарные условия. Две недели готовились - и игра показала, что по делу их обыграли. Я почувствовал кайф, адреналин, чего не хватало в телевизионной студии. Буду ждать с нетерпением нового вызова.

- Какие у вас были ощущения перед дебютом клуба в Первой лиге?

- Я видел, что нам надо закрыть 2-3 позиции - и "Звягель" точно бы боролся за УПЛ. Я думаю, что команда могла смело бороться за топ-4 в Первой лиге. Поверьте мне, "Звягель" точно бы стал одним из открытий Первой лиги. Очень обидно, что за неделю до начала чемпионата команда снялась.

- На телевидение обратно не звали?

- Приглашений пока не было. Я готов рассмотреть такую возможность. Это также интересная работа, но непростая.